Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой, “любовницах” и ненастоящем романе Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном

18.06.2020, 14:02, Разное

13 марта стало известно, что Эмин Агаларов и Алена Гаврилова больше не вместе. О расставании с женой артист и бизнесмен сообщил лично, опубликовав на своей странице в Instagram фото со свадьбы и соответствующей подписью. Напомним, о романе Агаларова и обладательницы титула “Мисс Мордовия 2004” начали говорить около пяти лет назад. Свадьбу возлюбленные сыграли летом 2018-го. В декабре того же года у них родилась дочь Афина. После новостей о расставании в соцсетях начали обсуждать, что развод супругов спровоцировала изоляция. Эту версию Эмин опроверг сегодня в интервью Алене Жигаловой:

Мы, если я не ошибаюсь, расстались еще до самоизоляции. Но все мерят всё постами в Instagram… Мой пост был сделан уже после того, как мы перестали жить вместе.

Причину расставания я называть не буду – это очень личное. Но совершенно точно, что расстались мы на хорошей ноте. С полным пониманием того, что у нас ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями для нее. Хотим быть в контакте для того, чтобы ребенок не чувствовал, что есть какая-то война, недопонимание. Я уверен, что мы с Аленой сможем наладить те отношения, которые взрослые люди должны иметь между собой, когда они расстаются, но у них есть общие дети.

Для меня было важно сделать этот пост. Я хотел поставить точку. Чтобы никто меня не ассоциировал с человеком, который одновременно находится в браке и ведет, может быть, свободный образ жизни.

Эмин Агаларов с дочерью Афиной

Также вместе с ведущей Эмин обсудил серию слухов, которые окружают его развод с Аленой. В частности, что расстаться им пришлось из-за того, что семья Агаларова до конца так и не приняла невестку. Отец Эмина – Араз Агаларов, российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes “200 богатейших бизнесменов России”.

Это неправда. Потому что если бы ее не приняла моя семья, то в принципе не было бы и брака. Со стороны мамы вообще никаких вопросов не было. Со стороны папы, может быть, и были, но в какой-то момент, когда я уже был в этом браке, все было достаточно лаконично.

К слову, на вопрос, был ли брак официальным, Эмин отвечать отказался. Есть мнение, что пара, хоть и сыграла свадьбу в 2018 году, регистрировать отношения в ЗАГСе не стала.

Алена Гаврилова с дочерью Афиной

Ребенок живет с Аленой, потому что ребенок маленький. Мы этот вопрос обсуждали и решили, что так правильно. Я вижу ребенка каждый день. Не видел только в период самоизоляции. Она приезжает каждый день ко мне, я провожу с ней время. Я люблю всех своих детей и со всеми хочу быть все свое свободное время,

– продолжил Эмин.

Сейчас все свое время Агаларов посвящает семье и работе. Кризис нанес существенный урон его бизнесу. Так что, по словам Эмина, на романы, которые ему приписывают, у него просто нет времени. Более того, вопреки популярному мнению, его сердце сейчас свободно. Артист также опроверг слухи об отношениях с певицами Zivert и Полиной Гагариной:

Нет, мы не вместе. Я еще читал, что меня поженили с моей близкой подругой Юлией Барановской. Мы тоже не вместе, мы дружим. И вообще все те имена, которые появляются в прессе, тоже это все неправда.

Другим любопытным моментом интервью стал комментарий Эмина о романе Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном, лидером группы Rammstein и близким другом Агаларова. На вопрос, как так получилось, что на его фестивале “Жара” зародилась столь необычная пара, Эмин ответил:

А я даже не знаю, случился ли роман на фестивале. То есть я все об этом читал, но я вот не уверен, что это было.

Линдеманн и Лобода познакомились на ежегодном Международном музыкальном фестивале Эмина – “Жара” в Баку в 2017 году. Они увлеченно общались на афтепати церемонии открытия, после чего покинули вечеринку вместе. С тех пор музыкантам приписывали роман, который, впрочем, никто из них ни разу толком не прокомментировал. В мае 2018 года Светлана Лобода стала матерью во второй раз. У нее родилась дочка, которую она назвала Тильда.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн на фестивале “Жара”

Светлана Лобода с дочерью Тильдой