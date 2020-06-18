 

Умерла британская певица Вера Линн

18.06.2020, 13:53, Новости дня

Певица и дама Ордена Британской империи Вера Линн, имевшая огромную популярность в годы Второй мировой войны, скончалась в возрасте 103 лет.

«С огромной грустью сообщаем о смерти одной из самых любимых британских артисток», – приводит газета Guardian заявление семьи.

Отмечается, что певица скончалась в графстве Восточный Сассекс на юге Великобритании, передает РИА «Новости». 

Вера Линн в годы Второй мировой войны вела популярную концертную радиопрограмму BBC Sincerely Yours (Искренне ваша), адресованную британским военнослужащим за рубежом.

Широкую известность исполнительница получила во время Второй мировой войны, когда выступала перед солдатами, за что ее называли «любимицей армии». 

В 1975 году Линн была удостоена титула Дамы ордена Британской Империи, в 2009 году она стала самой пожилой исполнительницей, которая попадала на вершину музыкальных чартов.



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