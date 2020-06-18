 

Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС

18.06.2020, 13:53, Новости дня

Обвинения в адрес РФ в якобы организации совместных с Китаем и Ираном дезинформационных кампаний по отношению к странам ЕС с начала пандемии коронавируса являются абсурдными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается дезинформации, то мы такие обвинения считаем абсурдными», – сказал Песков, добавив, что Кремль «категорически не согласен с такими утверждениями», передает ТАСС.

«Наоборот, и Россия, и Китай постоянно выступают за международную кооперацию в борьбе с коронавирусом, в разработке вакцин, в разработке медикаментов для борьбы с этой инфекцией», – отметил он.

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что РФ и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Москва объявила Чехии ответные меры из-за высылки российских дипломатов

28.05 / США обвинили КНДР в переводе 2,5 млрд долларов в обход санкций

11.04 / На канале «Россия 1» начался концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

14.04 / Путин допустил привлечение ресурсов ЕБР для борьбы с коронавирусом

16.05 / Игрок “Милана” Лаксальт заинтересовал российские клубы

12.05 / Госдума одобрила использование конфискованного спирта для антисептиков

07.05 / Анонсированы первые игры для Xbox Series X

15.04 / NTD – чтобы попасть на Олимпиаду, иорданская дзюдоистка поднимает сестру и диван

07.05 / Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение полномочий по применению силы против Ирана

02.05 / “Меня ограбили”. Коломойский собирается оспаривать в ЕСПЧ национализацию “ПриватБанка”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска