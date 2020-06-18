В России от коронавируса умерло 489 врачей — глава Росздравнадзора

18.06.2020, 13:50, Разное



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«На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в РФ реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <…>, 489 [человек] — это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», – цитирует руководителя Росздравнадзора Аллу Самойлову ТАСС.

Самойлова подчеркнула, что высокая смертность российских медиков от коронавируса связана с дефицитом средств индивидуальной защиты, с которой здравоохранение столкнулось в начале пандемии. Глава ведомства добавила, что «на сегодняшний день выстроено все более-менее планомерно» и жалоб от медиков практически не поступает.

25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала “Россия-1” о том, что смертность медработников во время пандемии не отличается от других периодов.

«Пока никакой статистики угрожающей, говорящей о том, что в общем количестве погибших вот в этот период какой-то другой удельный вес медицинских работников, ее нет», — сказала Попова. Она также подчеркнула, что ведомство ведет полицевой учет всех зараженных и погибших врачей.

Отметим, что в «Списке памяти», в который врачи из РФ и ближнего зарубежья вносят данные о погибших коллегах, сегодня числится 444 имени.