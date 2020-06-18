 

Песков прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ для богатых

18.06.2020, 13:48, Новости дня

Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне – и в правительстве, и в администрации – обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе упомянутая мера. «Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем», – указал представитель Кремля.

На вопрос, в какой перспективе решение может быть принято, он ответил: «Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются… очень быстро».

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, якобы вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. Однако в кабмине опровергли эти сообщения.

Премьер Михаил Мишустин еще в январе, в ходе консультаций с парламентариями при обсуждении его кандидатуры на пост премьер-министра выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ. В то же время глава Минфина Антон Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года.  



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