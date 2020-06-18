 

Внук бывшего хабаровского губернатора объяснил, почему сел пьяным за руль

18.06.2020, 13:48, Новости дня

Попавший в ДТП внук бывшего хабаровского губернатора Виктора Ишаева Игорь заявил, что сел пьяным за руль, поскольку пытался помочь человеку.

«Я не так часто сажусь за руль, ездят друзья, братья. Никто не мог меня подвезти, а девочке стало плохо. Надо было срочно помочь», – передает слова Ишаева РЕН-ТВ.

По его словам, он употребил алкоголь не до аварии, а после нее. За руль он якобы сел трезвый, а после ДТП попытался снять стресс, потому и выпил. Однако протокол полиции не подтверждает эту версию. Правоохранители зафиксировали внешние признаки опьянения у нарушителя сразу после аварии.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. По данным СМИ, за рулем был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Молодому человеку грозит до 15 суток ареста.



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