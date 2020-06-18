Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
18.06.2020, 13:48, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу.
«Дозвониться могут, они дозваниваются», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли ему в Кремль позвонить внуки.
Анонс программы опубликован в четверг, передает РИА «Новости».
В 2017 году во время прямой линии Путин рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад.
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