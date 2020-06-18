 

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

18.06.2020, 13:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу.

«Дозвониться могут, они дозваниваются», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли ему в Кремль позвонить внуки.

Анонс программы опубликован в четверг, передает РИА «Новости».

В 2017 году во время прямой линии Путин рассказывал о том, что у него недавно родился второй внук, а старший ходит в детский сад.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Затопленное химоружие Гитлера продолжает отравлять воды Германии

15.06 / Модель Tagaz Aquila превратилась в электрокар

22.05 / Мясников объяснил прогноз Голиковой об увеличении смертности от COVID-19 в мае

17.04 / Украина в мае может получить $2 млрд от МВФ – Гетманцев

12.04 / Онколог предупредил об опасности коронавируса для курильщиков

29.05 / Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

29.05 / Порошенко опять не явился на допрос в ГБР. Его адвокаты заявили, что бюро выдает “видосики” за повестки

10.06 / Дело Ефремова передано в столичный главк МВД

07.05 / Власти Китая раскрыли данные о сокращении внешнеторгового оборота

09.06 / Китай сравнили с Германией накануне войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска