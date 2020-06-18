 

С 23 июня на московских вокзалах откроются кафе и рестораны

18.06.2020, 13:42, Новости дня

После режима ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, Москва постепенно возвращается к обычной жизни.

С 16 июня уже начали открываться летние веранды кафе и ресторанов, а с 23 июня при размещении с соблюдением социальной дистанции могут распахнуть двери для посетителей кафе и рестораны московских вокзалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Там напомнили, что их работа была приостановлена с конца марта с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту России.

Все это время могли продолжать работу только рестораны и кафе, осуществляющие доставку еды и продающие ее на вынос.

В компании напомнили, что РЖД точками питания на вокзалах не владеет, а лишь сдает в аренду площади для их размещения, поэтому решение об открытии кафе и ресторанов на вокзалах принимают собственники.



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