 

Конкурента Лукашенко на выборах президента Бабарико задержали, он дает показания

18.06.2020, 13:40, Новости дня

Вероятный соперник Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента Беларуси Виктор Бабарико дает показания в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Об этом говорится в Telegram-канале ATN News (Белтелерадиокомпании). 

“Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в департамент финансовых расследований КГК. Основная цель “визита” – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по “Белгазпромбанку”. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания”, – говорится в сообщении.

Издание TUT.BY пишет, что адвокаты Бабарико не могут попасть к своим клиентам в здание ведомства – там якобы проходят “учения”.

“А когда возле здания сотрудники Комитета госконтроля завидели прессу, то и вовсе закрыли двери изнутри на ключ”, – говорится в сообщении.

Адвокаты отправили на почту ведомства уведомление о принятии защиты, но ответа нет. Жалобу на задержание подать тоже не удается.

Один из защитников рассказал, что Бабарико задержали, когда он ехал в авто. Машину остановили и “предложили проехать”. 

По данным агентства Sputnik, сейчас в доме Бабарико под Минском проходит обыск.

Штаб Бабарико сообщил, что он перестал выходить на связь после того, как утром в четверг повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Бабарико является одним из главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента. Счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован.

Несколько дней назад в Беларуси задержали 15 топ-менеджеров “Белгазпромбанка”, которым 20 лет руководил Бабарико. Правоохранители считают, что банк отмывал большие суммы денег и уклонялся от уплаты налогов.

Виктор Бабарико – белорусский банкир, работал на должности председателя правления “Белгазпромбанка” с 2000 года по 12 мая 2020-го.

Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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