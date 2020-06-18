Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

18.06.2020, 13:40, Новости дня

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета министром образования. Об этом в Facebook сообщила секретарь комитета, нардеп от “Голоса” Наталья Пипа.

“Не рекомендовали [назначать министром образования] Шкарлета, но вынесли в зал для голосования! Я была против!” – написала Пипа.

Проект постановления о назначении Шкарлета министром образования был зарегистрирован в Раде 17 июня.

Рішення комітету Освіти:Не рекомендували Шкарлета, але винесли в зал на голосування! Я була проти! Posted by Наталія Піпа on Neljapäev, 18. juuni 2020

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании “Свобода” он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от “Слуги народа” Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование с Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки. На следующий день Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ. Она сослалась на публикации сайта “Ошибки и фальсификации в научных исследованиях”. Плагиат нашли в работе “Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине”.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявлял, что политсила пока не определилась окончательно, поддержит ли кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.