В России ввели вакцину от коронавируса 18 добровольцам

18.06.2020, 13:40, Новости дня

В России первым 18 добровольцам ввели российскую вакцину от коронавируса, которая была разработана министерством обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участников тестирования разделили на две группы по девять человек. Им были введены разные компоненты вакцины. В Минобороны отметили, что никаких жалоб, а также побочных реакций и осложнений зафиксировано не было.

Издание пишет, что в министерстве здравоохранения страны на 19 июня анонсировали вакцинацию первых российских добровольцев. После этого участники исследования поместят в стационар на 28 дней под наблюдение врачей.

В исследовании принимают участие две формы вакцины — жидкая и порошковая.

Испытания вакцины проводятся в двух московских медучреждениях: в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, и в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

11 июня издание The Wall Street Journal написало, что российские ученые спешат дать ответ на требование президента Владимира Путина разработать вакцину против коронавируса к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин. Один из препаратов тестируют на военных.

16 июня стало известно, что российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.