 

В ЦИК напомнили о наказании за попытки дважды проголосовать по поправкам к Конституции

18.06.2020, 13:30, Новости дня

Желающим попытаться несколько раз проголосовать по поправкам к Конституции грозит административная ответственность, а спланированная акция по многократному голосованию карается тюремным заключением, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Она указала, что попытка проголосовать два раза – «это уже состав административного правонарушения, ст. 5.22 кодекса (об административных правонарушениях), штраф 30 тыс. рублей». «Это для тех экспериментаторов, которые хотят немного поиграть с собственным голосом и проголосовать одновременно и дистанционно», – добавила Гришина, уточнив, что это также касается лиц, намеренных проголосовать на участке по месту жительства, а затем на другом, пользуясь системой «Мобильный избиратель».

«Но если это организованная акция, если речь идет о попытке проголосовать более двух раз – то это состав уголовного преступления, статья 142.2 Уголовного кодекса. От 100 до 300 тыс. рублей штраф и до трех лет лишения свободы. Наказание вполне реальное, хотелось бы предостеречь желающих поэкспериментировать», – добавила Гришина, передает ТАСС.

Она отметила, что «с точки зрения процедур» подобные махинации можно легко выявить.

Данную тему в ходе на заседания рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны поднял член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи Илья Массух. Он напомнил о фейковых вбросах, согласно которым якобы началась массовая продажа сим-карт для многократного электронного участия в голосовании по поправкам в Москве.

«Система устроена таким образом, что идет не только проверка учетных записей на порталах «Госуслуги» и mos.ru, но и проверка по спискам избирателей ЦИК, паспортных данных МВД», – отметил он.

Ранее эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) также назвали фейком сообщения о массовой скупке сим-карт якобы для фальсификации результатов в электронном голосовании по поправкам к Конституции. По их словам, техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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