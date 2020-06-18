Эксперт указал на укрепление суверенитета РФ за счет поправок к Конституции

18.06.2020, 13:30, Новости дня

Политолог, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов в комментарии газете ВЗГЛЯД перечислил основные поправки к Конституции, подчеркнув, что они «действительно укрепляют суверенитет страны».

«Запрет на двойное гражданство у чиновников – это, на мой взгляд, совершенно очевидная и понятная вещь. Такого быть не должно, и сейчас это закреплено на законодательном уровне, но закон отменить легко, а вот пункт в Конституции отменить уже будет сложно», – сообщил Белоусов.

Говоря о поправке, предполагающей приоритет российского права, он напомнил, что «мы живем в конфликтном мире, где право является элементом политического давления, поэтому приоритет собственного права над международным – это способ защиты от какого-то международного давления, потому что и международные решения не лишены какого-то политического контекста». Таким образом, отметил эксперт, «данная поправка – это то, что действительно укрепляет суверенитет страны».

«Закрепление русского языка в Конституции – это тоже такая естественная вещь, фиксирование и без того понятного всем статуса. Действительно в Конституции должно быть сказано о языке, потому что она должна определять языковую политику. Мы про многое говорим, про историю, символы, ценности, но как же обходиться без языка? Он тоже должен быть зафиксирован в главном документе страны», – указал Белоусов.

В свою очередь директор информационного агентства «Байкал24» Владимир Кочетов заявил, что предлагаемые поправки «нужно было давно внести в Конституцию».

«Невозможно отстаивать национальные интересы страны, если международные законы имеют преимущество над национальными, российскими. В последние годы мы неоднократно видели, как враждебные государства (а их становится, к сожалению, все больше и больше) успешно спекулировали этой нормой Конституции, которая была незаконно внедрена в Конституцию 1993 года», – сообщил Кочетов, отметив, что он «конечно, жестковато сказал, зато честно».

Он также заявил, что разговор о поправках в Конституцию является хорошим примером для понимания «выстраивания системы координат» между федеральной и региональной властью.

«Мы еще не победили пандемию, но врачи делают все, что от них зависит, чтобы последствия потерь для здоровья были минимальные. Какие проблемы вынесли мы из этой ситуации? С одной стороны, очень много людей в трудную ситуацию вспомнило о такой функции государства как системной помощи, бросились в социальные службы, и, конечно, эта же часть общества несколько переоценило свои представления о том, как должна строиться экономика и социальная жизнь государства. С другой стороны, этот эффект был в значительной степени нивелирован действиями властей в период пандемии на федеральном уровне», – сообщил эксперт.

В то же время он указал, что на региональном уровне, «к сожалению, получается пока не все так успешно». «Как оказалось, не все региональные руководители способны проводить осмысленную политику в части предоставления помощи субвенций, субсидий местным жителям и местному бизнесу, в том числе, введению осмысленных карантинных предприятий, бояться брать ответственность, которую им предоставили федеральные власти. Но важно, что можно все исправить, что нет огульной критики, есть понимание, желание исправить. Только таким образом совместными усилиями можно строить государство. И широкий разговор о поправках в Конституцию как раз отличный пример, когда можно понять, как выстраивается система координат между федеральной и региональной властью, воспринимается язык дипломатии, выстраивается диалог между людьми разных национальностей, возрастов, конфессий, которых объединяет одна страна», – сообщил Кочетов.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.