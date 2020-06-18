 

В Росздравнадзоре признали, что почти 500 медиков в России умерли от коронавируса

18.06.2020, 13:26, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ России почти 500 медиков умерли из коронавируса, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на онлайн-конференции “Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения”.

“На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли , 489 [человек] – это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли”, –​ сказала она. 

В “Списке памяти”, который ведут родственники погибших российских врачей, сейчас 444 фамилии. Российские власти подтверждают эти цифры впервые, раньше данные, которые они сообщали, всегда были ниже. 

Самойлова признала, что Россия не была “в полной мере готова столкнуться с эпидемией”, в частности, у медиков было мало средств индивидуальной защиты (СИЗ): масок, перчаток и так далее. Однако сегодня ее ведомство “практически” не получает жалоб по поводу нехватки СИЗ. 

Месяц назад “Медиазона” проверила официальные данные о смертях российского медперсонала, взяв за основу “Список памяти”. На 18 мая журналистам удалось найти подтверждение смерти 186 человек. По подсчетам издания, каждый 15-й умерший от коронавируса в России был именно медиком или медработником. 

В издании такие показатели объясняют занижением официальной статистики смертности от коронавируса и высокими рисками, в первую очередь по причине нехватки защитных средств.

Российские медики из регионов с начала эпидемии заявляли об отсутствии или нехватке средств индивидуальной защиты и о их низком качестве. Полиция за такие жалобы заводила на врачей административные дела по статье о фейках. В середине июня Human Rights Watch потребовала от властей РФ прекратить наказывать врачей, которые жалуются на опасные условия работы с COVID-19. Они подчеркивали, что в России “налицо проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты медиков, работающих с подтвержденными или предполагаемыми коронавирусными пациентами”.  

По данным на 18 июня, за последние сутки в России медики подтвердили 7 790 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 561 091. За весь период в стране от коронавируса скончались 7 660 человек.

 



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