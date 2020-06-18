 

Участник антипутинского митинга Цакунов отсудил 750 тысяч рублей за год в СИЗО: его обвиняли в нападении на полицейского

18.06.2020, 13:26, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuТверской районный суд Москвы встал на сторону участника оппозиционного митинга “Он нам не царь” Михаила Цакунова в споре с государством и обязал Минфин выплатить ему 750 тысяч рублей за нахождение в СИЗО по делу о применении насилия к полицейскому, пишет “Медиазона”.

Цакунова обвиняли в том, что 5 мая 2018 года он якобы напал на полицейского в Петербурге и выбил ему зуб. По статье о нападении на полицейского ему грозило до нескольких лет тюрьмы, а дожидаясь вынесения приговора, Цакунов почти год провел в СИЗО. Нападение на полицейского и то, что он якобы его бил, Цакунов отрицал и рассказывал, что никогда не участвовал в акциях: 5 мая он просто шел по своим делам. На видео полиции, которое было представлено в суде, драки тоже не было, но было видно, что люди в форме повалили Цакунова на землю, когда тот пытался сфотографироваться с гигантской желтой уткой, одним из главных символов антипутинских протестов весны 2018 года. 

Суд в итоге оштрафовал Цакунова на 100 тысяч рублей, но не стал приговаривать его к тюремному заключению. Защита обжаловала этот приговор, и в сентябре 2019 года горсуд удовлетворил жалобу, отменив приговор райсуда. После этого Цакунов потребовал компенсацию за нанесенный ему моральный вред в 2 млн рублей – 1,78 млн за 356 суток в СИЗО и еще 200 тысяч за 4,5 месяца, которые он провел под подпиской о невыезде. В иске, по словам адвоката Павла Ясмана, пострадавший указал, что из-за преследования потерял работу и “претерпел существенные умаления своих конституционных прав и свобод”.

“В условиях следственного изолятора подвергался психическому давлению за то, чего не совершал и не мог бы совершить ни при каких обстоятельствах”, – добавил юрист.

“Он нам не царь” – массовые акции против нового, четвертого срока президента Владимира Путина, которые в мае 2018 года прошли по всей России. По данным “ОВД-Инфо”, тогда по всей России задержали более 1600 человек, в Москве – 703, в Санкт-Петербурге – 233. Задержания происходили в жесткой форме, некоторые сотрудники ОМОНа избивали людей дубинками, а в Москве полиция угрожала применить к протестующим спецспредства.

 



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