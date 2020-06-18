Самоизоляция за 5 месяцев превратила китайца в чудовищного толстяка

18.06.2020, 13:26, Разное

До того, как китайский город Ухань охватила эпидемия коронавируса, местный житель по имени Чжоу весил около 180 кг. У него было приличный живот, но лишний вес не был для него настолько большой проблемой, Чжоу вел обычный образ жизни и ходил на работу в интернет-кафе.

Однако когда с конца января 2020 года Ухань был закрыт на карантин, 26-летний Чжоу настолько испугался коронавируса, что полностью самоизолировал себя даже от родных, закрывшись в сарае.

За все последующие месяцы он НИ РАЗУ не выходил из сарая и все время в основном лежал на диване. Родня доставляла ему еду и выносила мусор.

За это время Чжоу набрал 101 кг лишнего веса и к концу карантина весил уже 280 килограммов. Из-за этого ему уже было трудно даже вставать на ноги. Сейчас, как сообщают китайские газеты, Чжоу является самым толстым жителем Уханя в истории.

Когда Чжоу понял, что дело плохо, он стал просить увести его в больницу. 1 июня 2020 году Чжоу с большим трудом привезли на Скорой в Центр по борьбе с ожирением Центральной Южной больницы Уханьского Университета. Чтобы поместить его в палату, понадобилась помощь четверых санитаров.

Для такого толстяка в Ухане даже не оказалось одежды, лишь позже, когда Чжоу уже лежал в палате, для него нашли трикотажные шорты, которые смогли налезть на его бедра.

История Чжоу стала известна журналистам, когда главный врач Центра написал об этом в соцсетях. По его словам, Чжоу звонил в другие больницы, но там ему отвечали отказом. никто не знал, как можно лечить настолько толстого пациента. Его приняли лишь в этом Центре.

При осмотре врачи выявили у Чжоу множество симптомов, угрожающих жизни, в том числе сердечную недостаточность и нарушение дыхания. При этом для Чжоу не смогли даже сделать злектроэнцефалографию (ЭЭГ), потому что в его мозге тоже оказалось слишком много жира, и измерить артериальное давление из-за того же жира в руках.

За последующие 11 дней за состоянием Джоу тщательно наблюдали и когда врачи приняли решение, что он стабилен, его перевели в общее отделение для непосредственного лечения.

По словам врачей, необычное состояние Чжоу вызвано не только малоподвижным образом жизни и перееданием, но в первую очередь генетическими факторами и эндокринными нарушениями. Чжоу еще до самоизоляции был толстым, карантин лишь ухудшил его болезнь.

Предполагается, что дальнейшее лечение для Чжоу будет состоять в урезании желудка, лишь это поможет ему в кратчайшие сроки прекратить набирать вес и не подвергать нагрузке сердце и легкие. Однако это тоже очень рисковая операция и поэтому пока врачи рассматривают и другие варианты – с диетой и физиотерапией.