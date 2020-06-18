Стали известны подробности проведения церемонии вручения госпремий в Кремле

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18.06.2020, 13:16, Новости дня

Церемония вручения государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий, правозащиты и благотворительной деятельности пройдет в Кремле 24 июня «в несколько сокращенном формате», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что церемония пройдет в Кремле, «можно предположить, что она будет в несколько сокращенном формате, с точки зрения количества участников», передает РИА «Новости».

Ранее советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил, что вручение государственных премий в области литературы, искусства и науки планируется провести 24 июня.

Также в этом день будут вручены государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

Напомним, директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева стали лауреатами государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства.

До этого помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко объявил, что государственная премия в области науки и технологий за 2019 год указом президента РФ присуждена создателям мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок, разработчикам лекарств для иммунотерапии рака и исследователю культурного наследия народов Арктики.



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