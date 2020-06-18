«Автомобилисты России» оценили необходимость ужесточения наказания для пьяных водителей

18.06.2020, 13:16, Новости дня

Внуку экс-губернатора Хабаровского края Игорю Ишаеву будет грозить уголовная ответственность только в случае серьезного ДТП, сейчас же подобных водителей ждет только штраф или другая схожая мера наказания, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

Игорь Ишаев 17 июня на улице 1905 года в Москве на своем Porsche выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя иномарками. Позже выяснилось, молодой человек был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его не раз лишали водительского удостоверения. Ему вменяется нарушение ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает либо штраф в 30 тыс. рублей, либо до 15 суток ареста.

«Если это уже не первый раз, когда его ловят за вождением автомобиля в пьяном виде, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность. Если же в нетрезвом виде за рулем его поймали впервые, то здесь пока следует административное наказание. Соответственно, если он был еще и без прав, то здесь тоже наказывается штрафом или исправительными работами», – говорит Похмелкин.

Он объясняет, что люди, которые могут себе позволить сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения и регулярно нарушают правила, не станут вести себя иначе, если поднять стоимость штрафа. А назначать уголовную ответственность абсолютно каждому, кто даже раз оступился по какой-то причине – также неправильно.

«Не думаю, что нужно как-то ужесточать наказание за вождение в нетрезвом виде, просто стоит применять закон, который уже есть. И исполнять его в полной мере. Тут проблема не в суровости наказания, а в человеке. Он доездится, безусловно, до реального лишения свободы или пока серьезное ДТП не произойдет. Ничего с этим, к сожалению, не сделаешь», – считает Похмелкин.

В марте 2017 года Ишаев был виновником массового ДТП на МКАДе, где его Mercedes ехал на скорости свыше 300 км/час, что вызвало общественный резонанс. В той аварии он и его пассажир получили травмы, другие участники движения не пострадали. В отношении Ишаева было возбуждено уголовное дело, однако позже его закрыли. В своих социальных сетях молодой человек объяснил внимание общества к аварии с его участием тем, что он якобы «успешнее, богаче».

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО, сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у Роснефти, где занимал должность вице-президента.

В начале июня аварию в центре Москвы устроил артист Михаил Ефремов, который, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу в и врезался в автофургон. Водитель скончался в больнице, а на актера завели дело.