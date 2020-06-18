Скандалы: «Мороз по коже» для Сергея Морозова

18.06.2020, 13:15, Разное

Задержанный по подозрению в мошенничестве вице-мэр Михаил Сычёв занимал ранее должности помощника и советника ульяновского губернатора

В Ульяновске накануне вечером силовики задержали вице-мэра города, лидера регионального отделения «Справедливой России» Михаила Сычёва. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Источники «Октагона» утверждают: это уголовное дело может стать знаковым для регионального политистеблишмента и команды губернатора Сергея Морозова.

Михаил Сычёв был задержан сотрудниками ФСБ и ГСУ СКР, это произошло сразу после совещания, посвящённого голосованию по поправкам к Конституции РФ, которое он проводил с главами районных администраций и руководителями исполкомов «Единой России».

По свидетельству очевидцев, на Сычёва надели наручники. Поздно вечером он был доставлен на допрос в региональное управление ФСБ. В ведомстве сообщили, что Сычёву инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, его допрашивают в качестве подозреваемого. Позднее чиновника поместили в следственный изолятор.

Вице-мэр Ульяновска стал очередным фигурантом резонансного дела, которое, по мнению инсайдеров «Октагона», рискует полностью перевернуть политическую ситуацию в регионе.

Неравнозначный обмен

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета, всю оперативную работу проводит УФСБ.

В рамках расследования ранее были взяты под арест директор и владелец «Первого регионального агентства недвижимости» (ООО «Пран») Ольга Колесникова и известный ульяновский застройщик Сергей Кузнецов. Последний скончался в минувшее воскресенье при загадочных обстоятельствах: по одной версий, у мужчины случился сердечный приступ, по другой – он покончил с собой. Во вторник, 16 июня, его похороны за несколько часов до своего задержания успел посетить Михаил Сычёв.

По данным «Октагона», Сычёв и Кузнецов находились в дружеских отношениях. Кузнецова называют негласным спонсором регионального отделения «Единой России».

Поистине детективная история стремительно развивалась в последнее время. Началось всё с того, что РПЦ в лице местной епархии в 2016 году обратилась к мэрии Ульяновска – представители церкви просили разрешить ситуацию с собственниками земельного участка с небольшим торговым павильоном. Торговый объект мешал восстановлению колокольни и надвратного храма на территории Спасского женского монастыря.

Первоначально городские власти пытались договориться с собственниками магазина, потом – снести павильон через суд. Однако суды отказали мэрии. Позднее, в 2018 году, епархия предложила горадминистрации передать ей на баланс два исторических здания в центре Ульяновска. Эти объекты в дальнейшем обменяли на спорный участок. Но предварительно кусок земли приобрёл за 16 млн рублей предприниматель Сергей Кузнецов. Полным сопровождением сделки, по данным следствия, занималось агентство недвижимости «Пран», владельцем и директором которого была Ольга Колесникова.

Колесникова в 2017 году приобрела агентство у супруги ульяновского губернатора Елены Морозовой.

Ранее Колесникова занимала должность исполнительного директора ассоциации общественных объединений «Благотворительность», которую возглавляла Елена Морозова. Кроме того, по информации источника «Октагона», Колесникова ранее являлась одним из советников главы региона и якобы была лишена этого статуса задним числом, однако представители губернатора опровергают это.

В ходе расследования дела силовики пришли к выводу, что произошедший обмен был неравнозначным. Объекты оценили по кадастровой стоимости: магазин в 1 млн рублей, а два здания в центре города в 29 млн рублей соответственно.

Представители следствия заключили, что Колесникова якобы ввела своими действиями в заблуждение и городских чиновников, и представителей РПЦ. Мэр Ульяновска Сергей Панчин, своим решением передавший в собственность епархии два муниципальных здания, в ходе общения с правоохранителями признал, что городскому бюджету был нанесён значительный ущерб.

Тень губернатора

И Кузнецов, и Колесникова отправились в изолятор. Позднее Ленинский районный суд Ульяновска изменил меру пресечения, разрешив фигурантам громкого дела находиться под домашним арестом.

Оказавшись дома, влиятельный застройщик Кузнецов прожил недолго. Издание областного правительства «Ульяновская правда» писало: «…Мы не можем указать, как именно было обнаружено тело мецената, однако последнее указывает на то, что Сергей Кузнецов или покончил с собой, или был убит».

Журналисты добавляют: «Сергей Кузнецов мог дать важные показания». На суде Кузнецов заявлял, что получал приказы из администрации Ульяновска, это, по данным СМИ, не подтверждено ничем, кроме его слов. Кузнецов также указывал на то, что его обманули.

Таким образом, одним из ценных фигурантов этого дела на сегодняшний день является Ольга Колесникова, которую часто называют человеком, близким к семье ульяновского губернатора. Можно предположить, что от её показаний будет зависеть многое.

Задержанный накануне Михаил Сычёв тоже считается фигурой, близкой к главе региона. В разное время он занимал должности помощника и советника Сергея Морозова.

По данным «Октагона», именно губернаторская администрация пролоббировала его назначение первым вице-мэром Ульяновска. Как писало издание ULnovosti, мэр Ульяновска Сергей Панчин в ходе допроса сообщил, что Ольга Колесникова «была хорошей приятельницей Михаила Сычёва и очень часто бывала в его кабинете».

Источники «Октагона» в Ульяновске, знакомые с ситуацией, придерживаются мнения, что уголовное дело в первую очередь бьёт по главе региона и его команде. Громкий коррупционный скандал – это, пожалуй, не то, о чём сегодня мечтает Сергей Морозов. Его позиции и сейчас нельзя назвать стабильными. Своё кресло он занимает почти 15 лет, и в последнее время слухи о его отставке усилились.

Важно в этой истории и другое, отмечает инсайдер «Октагона»: наметилось очередное противостояние региональной власти и силовых структур.

Дело расследуют ФСБ и центральный аппарат СКР. При этом решения, которые облегчают жизнь фигурантов этой истории, принимают именно местные суды.

Несколько лет назад СМИ рассказывали о серьёзном конфликте губернатора Сергея Морозова с главой СУ СКР по Ульяновской области генерал-майором юстиции Алексеем Евдокимовым. В результате того противостояния Евдокимов лишился должности и переехал в Нижний Новгород. После этого региональной власти, по всей видимости, удалось добиться временно баланса в отношениях с силовиками. Но, возможно, никто не забыт и ничто не забыто.

Это очень тревожный сигнал для главы региона, говорит глава аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский.

– В зоне пристального внимания следствия оказались люди, которые могут быть так или иначе связаны с губернатором области и членами его команды. Вполне возможно, что речь идёт даже не о «чёрной метке», а о вполне прозрачном предложении уйти с поста. Возможно, это тот самый случай, когда количество негативных историй и скандалов стало переходить в качество, – пояснил он «Октагону». Игнатовский не исключил, что в ходе расследования «всплывут новые интересные детали».

Активизация силовиков во многом связана с непрочными позициями губернатора Морозова, предполагает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Срок полномочий губернатора заканчивается через год, а значит, «сейчас он “подвешен”, и самое время вбросить ту “верхушку айсберга” компромата, которая даст сигнал в центр о сомнительных связях главы».

– Сейчас специально засвечивают лишь «вершину айсберга», чтобы дать сигнал губернатору приготовиться – не оставаться на новый рекордный срок, иначе могут вылезти на свет гораздо более неприятные истории, – заключил собеседник издания.

Он подчеркнул, что «все эти фигуранты напрямую не связаны с самим Морозовым, но ниточки легко можно протянуть».

Михаил Белый