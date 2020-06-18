Скандалы: Юрий Глоцер попал в следственный триллер

18.06.2020, 13:15, Разное

Известного кинопродюсера ищут за похищение денег и человека, а также собираются засудить на 42 млрд рублей

Басманный райсуд Москвы отложил рассмотрение ходатайств СКР об аресте трех бывших сотрудников кредитного управления рухнувшего четыре года назад банка «БФГ-Кредит». Несмотря на подозрения в хищении 13 млрд руб. из кредитного учреждения, суд предложил найти более веские основания для помещения фигурантов в СИЗО. По делу в розыск были объявлены уехавшие за границу бенефициар банка и известный кинопродюсер Юрий Глоцер, а также двое его компаньонов.

Как считают в СКР, все они причастны к кредитным махинациям в банке, где помимо прочих хранили средства «Первый канал», ВГТРК и столичная мэрия. АСВ рассчитывает взыскать с господина Глоцера 42 млрд руб., которые банк остался должен вкладчикам.

Как сообщили “Ъ” в СКР, следователями главного следственного управления (ГСУ) ведомства по подозрению в особо крупном хищении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) были задержаны трое сотрудников кредитного управления банка «БФГ-Кредит» Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн. Им предъявили официальное обвинение в участии в хищении в составе организованной группы с использованием служебного положения не менее 12,9 млрд руб.

Представители следствия особо отметили, что в рамках уголовного дела были объявлены в розыск совладельцы и руководители банка кинопродюсер Юрий Глоцер, гражданин США Евгений Мафцир и Павел Дойнов, «организовавшие в 2014–2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами Российской Федерации после выявления преступления». Следователи обратились в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех трех задержанных. Однако судья Евгения Николаева отказалась их удовлетворить, отложив решение вопроса о мере пресечения в отношении Юлии Финкельштейн на сутки, а в отношении ее предполагаемых подельников-мужчин сразу на два дня. По некоторым данным, таким образом суд дал время представителям СКР подготовить дополнительные, более веские доводы о необходимости отправки фигурантов расследования в СИЗО и доказательства их причастности к совершенным хищениям.

Расследование обстоятельств хищения многомиллиардных сумм из «БФГ-Кредита» с самого начала сопровождается громкими скандалами.

Банк был создан как СП с участием иностранного капитала еще в 1994 году, а лишился лицензии Центробанка и был объявлен банкротом в середине 2016 года. Он остался должен своим вкладчикам около 42 млрд руб., среди которых были «Первый канал», ВГТРК и департамент строительства правительства Москвы.

Как сообщал “Ъ”, в октябре 2016 года по заявлению Центробанка ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 160 УК РФ. Причем изначально речь шла о хищении под видом выдачи кредитов всего 2,3 млрд руб. в 2015–2016 годах. Главным подозреваемым тогда стал бывший предправления банка Павел Дойнов, который, правда, успел уехать из России еще до начала расследования. Якобы деньги выводились на фирмы, к которым он имел самое непосредственное отношение. Банкира объявили в розыск и заочно арестовали.

Однако этому предшествовал арест реальный — следователя СКР Александра Сорокина. Его схватили оперативники ФСБ при получении взятки $50 тыс. от свидетельницы по делу, акционера банка Татьяны Хорошиловой. Она потеряла в рухнувшем банке $44 млн и просила признать ее потерпевшей, а также возбудить уголовное дело в отношении Юрия Глоцера и его сына Филиппа. Кстати, в прошлом году господин Глоцер стал фигурантом уголовного дела о попытке мошеннического хищения (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) крупной суммы у той же Татьяны Хорошиловой. Это расследование вели следователи столичной полиции, в то же время сумма похищенного из банка в рамках расследования СКР возросла почти до 13 млрд руб.

Между тем, в прошлом году АСВ как правопреемник обанкротившегося кредитного учреждения обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к господину Глоцеру и ряду других владельцев и руководителей «БФГ-Кредит» о возмещении ущерба почти на 42 млрд руб.— фактически всей суммы, которую остался должен банк. Кроме того, началась процедура банкротства и другого детища Юрия Глоцера — компании BFG Media Production. Она существовала с 2005 года и снимала как полнометражные фильмы, так и телесериалы для крупнейших федеральных телеканалов: «Первый канал», «Россия 1» и НТВ.

Надо отметить, что в начале прошлого года Юрий Глоцер обратился к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой о включении его в так называемый лондонский список бизнесменов — предпринимателей, которые уехали за границу после обвинений со стороны правоохранительных органов. Однако ему было отказано. Связаться с самим господином Глоцером “Ъ” в среду не удалось.

В свою очередь, один из адвокатов экс-владельца «БФГ-Кредит» заявил “Ъ”, что стороне защиты пока ничего не известно о задержании бывших сотрудников банка. При этом он отметил, что ход расследования уголовного дела по согласованию с клиентом не комментируется. Защитник лишь пояснил, что начало слушаний в арбитражном суде сильно затянулось.

Оказалось, что вместе с исковым заявлением представители АСВ предоставили в суд примерно 100 коробок с документами, в которых было около 1700 увесистых томов, причем в одном экземпляре.

После их сортировки, копировании для всех участников процесса и изучении суд готов был возобновиться, но помещали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом изначально АСВ настаивало на аресте имущества и счетов ответчиков для обеспечения исковых требований, но суд отказал. По некоторым данным, причиной стало то обстоятельство, что истец не определил конкретные требования к каждому из банкиров.

Отметим также, что имя Юрия Глоцера упоминается в еще одной криминальной истории — об угрозах в адрес адвоката Константина Скрыпника и похищении его сына в начале июня в Подмосковье. По версии потерпевшей стороны, за этими событиями мог стоять кинопродюсер. При этом сам адвокат проходит обвиняемым по делу о рейдерском захвате в 2016 году торгового центра «Водолей» семьи господина Глоцера.

Сергей Сергеев