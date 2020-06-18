Песков подтвердил, что приглашенные на парад ветераны находятся на карантине

18.06.2020, 13:08, Новости дня

Ветераны, которые будут смотреть парад Победы на Красной площади 24 июня, сейчас находятся на карантине в санаториях и домах отдыха, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут на параде Победы 24 июня, находятся на карантине, это санатории, дома отдыха», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, ветераны находятся «в прекрасных условиях», такая карантинная мера – «это в первую очередь забота о здоровье ветеранов, поскольку они будут на параде вместе, будут общаться друг с другом».

«Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности», – подчеркнул пресс-секретарь.

Также он подчеркнул, что это хорошая возможность в случае необходимости получить дополнительное медицинское обслуживание.

Кроме того, Песков подчеркнул, что для защиты иностранных делегаций от коронавируса будут приняты все необходимые меры, передает РИА «Новости».

«Наши специалисты-медики находятся в контакте с их визави из стран, которые будут представлены на параде, и они отрабатывают все необходимые меры для этого, таким образом, чтобы это не мешало осуществлению визитов», – сказал он.

Напомним, изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли на 24 июня из-за коронавируса. Президент Владимир Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Также Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

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