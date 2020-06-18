Первым добровольцам ввели российскую вакцину от коронавируса

18.06.2020, 13:08, Новости дня

Опытную вакцину против нового коронавируса ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко, сообщило Минобороны.

Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавируса, передает РИА «Новости».

Минздрав выдал разрешение на такие испытания на базе госпиталя имени Бурденко..

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй», – сообщили в ведомстве.

Введение вакцины проходит под контролем самых опытных специалистов госпиталя.

«Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений», – уточнили в ведомстве.

У добровольцев не наблюдается побочных реакций или осложнений.

«Жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов», – добавили в Минобороны.

Через несколько дней после исследований будет проведена иммунизация других добровольцев, которые также находятся на изоляции в госпитале имени Бурденко.

В минувшую субботу вице-премьер Татьяна Голикова называла плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.