Машина в Петербурге сбила четверых детей и двух взрослых

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18.06.2020, 13:08, Новости дня

В Петербурге кроссовер Volkswagen сбил шестерых человек, включая четырех детей, пострадавших госпитализировали, сообщили в городском УГИБДД.

Инцидент произошел на дороге в Колпинском районе города, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

«[Автомобиль] совершил наезд на пешеходов: двух женщин и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу. По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести», – отмечается в сообщении.

Ранее в Москве автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину.



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