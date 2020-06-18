 

Нурсултан Назарбаев инфицировался коронавирусом

18.06.2020, 12:55, Новости дня

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, носящий почетный титул лидера нации – Елбасы, заразился коронавирусом. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба.

Тест на коронавирус дал положительный результат, говорится в сообщении. 79-летний Назарбаев находится в самоизоляции и «продолжает работать дистанционно», заявляет пресс-служба.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с последних лет советской эпохи до марта 2019 года, когда он объявил о своей отставке с поста президента. Новым главой государства стал бывший председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

Однако за первым президентом, помимо почетных званий, сохранено лидерство в правящей партии «Нур-Отан» и должность главы Совета безопасности Казахстана.

  • Радио «Свобода»

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