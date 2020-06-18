Майкл Пэк уволил руководителей иновещательных организаций США

18.06.2020, 12:55, Новости дня

Новый глава федерального агентства, в ведении которого находится «Голос Америки», уволил руководителей других медиаорганизаций в его структуре, включая глав «Ближневосточной вещательной сети», Радио Свободная Азия и Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк направил соответствующие уведомления вечером в среду.

Информагентство Associated Press сообщило, что Пэк не указал конкретных причин увольнений, отметив лишь, что он действует в рамках полномочий главы USAGM.

Два главных руководителя «Голоса Америки», директор Аманда Беннетт и ее заместитель Сандра Сугавара, подали в отставку в понедельник.

Сенатор Боб Менендес, главный демократ в комитете Сената по международным отношениям, осудил действия Пэка, заявив, что они подтверждают, что он «осуществляет политическую миссию по уничтожению независимого характера USAGM и подрыву исторической роли ведомства».

В письме к сотрудникам Пэк заявил, что он будет пытаться поднять моральный дух сотрудников USAGM и «исследовать некоторые проблемы, о которых стало известно из публикаций в СМИ за последние годы».

«Главное то, что моя миссия состоит в повышении эффективности агентства», – написал он.