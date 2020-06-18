Первая из монархов: королева Матильда превратила защитную маску в стильный аксессуар

18.06.2020, 12:54, Разное

Так сложилось, что признанными иконами стиля среди представителей современных монарших семей удалось стать Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королеве Испании Летиции и княгине Монако Шарлен. Однако новый тренд в королевской “посткарантинной” моде задали отнюдь не они, а Ее Величество Бельгии Матильда. Она отказалась от строгого режима самоизоляции и на протяжении всей весны исправно выходила в свет и выполняла все обязательства. Конечно, соблюдая при этом требования о дистанции и ношении защитной маски. Вчерашний же выход Матильды привлек особенное внимание СМИ.

Если раньше королева Матильда надевала самую обычную медицинскую маску – голубого или белого цвета, то вчера она вышла в свет в маске, сшитой из той же ткани, что и ее наряд. Такой заказ выполнил для Ее Величества бренд Natan. А дополнением к этому и без того заметному образу выступили довольно скромные, не перетягивающие внимание на себя аксессуары – массивные белые серьги, кремовый клатч и лодочки ему в тон. Поклонники Матильды уже оценили ее идею в социальных сетях, а мы ждем продолжения тренда в образах других монарших персон.

Выход Матильды в мае Выход Матильды в мае

Возвращаясь к обязательству, которое вчера исполняла Матильда, отметим, что королева приехала в Брюгге. Там она посетила выставку “Ван Эйк в Брюгге” в музее Гронинге, после чего отправилась в другой музейный комплекс – Грютхюсе, который недавно открыл свои двери после масштабной реставрации. Там находится дворец Грютхюсе и церковь Богоматери, где хранится знаменитая статуя Девы Марии с младенцем Христом работы Микеланджело. Третьим пунктом назначения Матильды стал гостинично-ресторанный комплекс, где она встретилась с представителями этих индустрий, чей бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса.