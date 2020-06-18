 

Первая из монархов: королева Матильда превратила защитную маску в стильный аксессуар

18.06.2020, 12:54, Разное

Так сложилось, что признанными иконами стиля среди представителей современных монарших семей удалось стать Кейт Миддлтон, Меган Маркл, королеве Испании Летиции и княгине Монако Шарлен. Однако новый тренд в королевской “посткарантинной” моде задали отнюдь не они, а Ее Величество Бельгии Матильда. Она отказалась от строгого режима самоизоляции и на протяжении всей весны исправно выходила в свет и выполняла все обязательства. Конечно, соблюдая при этом требования о дистанции и ношении защитной маски. Вчерашний же выход Матильды привлек особенное внимание СМИ. 

Если раньше королева Матильда надевала самую обычную медицинскую маску – голубого или белого цвета, то вчера она вышла в свет в маске, сшитой из той же ткани, что и ее наряд. Такой заказ выполнил для Ее Величества бренд Natan. А дополнением к этому и без того заметному образу выступили довольно скромные, не перетягивающие внимание на себя аксессуары – массивные белые серьги, кремовый клатч и лодочки ему в тон. Поклонники Матильды уже оценили ее идею в социальных сетях, а мы ждем продолжения тренда в образах других монарших персон.

Выход Матильды в маеВыход Матильды в мае

Возвращаясь к обязательству, которое вчера исполняла Матильда, отметим, что королева приехала в Брюгге. Там она посетила выставку “Ван Эйк в Брюгге” в музее Гронинге, после чего отправилась в другой музейный комплекс – Грютхюсе, который недавно открыл свои двери после масштабной реставрации. Там находится дворец Грютхюсе и церковь Богоматери, где хранится знаменитая статуя Девы Марии с младенцем Христом работы Микеланджело. Третьим пунктом назначения Матильды стал гостинично-ресторанный комплекс, где она встретилась с представителями этих индустрий, чей бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса.  



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / В России официальный магазин Huawei начал распродажу и объявил о выгодной акции

11.05 / Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

08.05 / До вакцины: Попова сообщила о сроках карантина из-за коронавируса в России

08.05 / Stuck with U: Ариана Гранде снялась в клипе с новым бойфрендом и Джастином Бибером

03.05 / Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке

14.05 / Вакцину от коронавируса согласились на себе протестировать жители Уфы

04.05 / Астрономы зафиксировали астероид размером с авто, едва не столкнувшийся со спутником

10.05 / Что приготовить: полезная “нутелла” от Саши Новиковой

13.04 / В Уфе коронавирус подтвердился у 52 пациентов закрытой на карантин больницы

11.05 / Бюджетный камерофон Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition вскоре дебютирует в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска