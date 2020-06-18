 

Лишенному прав внуку экс-губернатора за пьяное ДТП грозит 15 суток ареста

18.06.2020, 12:53, Новости дня

Внуку бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игоря грозит до 15 суток ареста за ДТП, в которое он попал в состоянии алкогольного опьянения на своем Porsche, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

«На судебный участок 377 Пресненского района города Москвы поступил материал по делу об административном правонарушении в отношении Игоря Ишаева. Ему вменяется нарушение ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей или административного ареста на срок от 10 до 15 суток. Решение о принятии материала к производству пока не принято. В случае, если его примут, то его могут рассмотреть уже в четверг.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. По данным СМИ, за рулем был внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО, сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у Роснефти, где занимал должность вице-президента.



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