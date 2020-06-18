Вирусолог оценил эффективность дезинфекционных туннелей в Кремле

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18.06.2020, 12:53, Новости дня

Благодаря дезинфекционным туннелям, которые установлены в Кремле и в резиденции президента, главе государства обеспечивается максимальная безопасность от коронавирусной инфекции, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В президентской резиденции в Ново-Огареве, а также в Кремле в разгар эпидемии установили несколько дезинфекционных туннелей.

«Использование подобной технологии весьма логично, так как главе государства все-таки нужно обеспечить максимальную безопасность. Во-первых, таким образом одежда всех, кто передвигаются по данному туннелю, будет полностью продезинфицирована. Тем более в режиме движения все хорошо обрабатывается. Такая технология также позволяет лишний раз не протирать лицо, руки и другие открытые участки тела, которые человек не может помыть в течение дня», – говорит Чепурнов.

Во-вторых, продолжает вирусолог, проходя по таким туннелям, люди, которые идут на встречу к президенту, дышат. Так «мелкодисперсный водный туман» убивает бактерии не только на поверхностях, но и в носу и рту человека, обеспечивая антибактериальный эффект в течение нескольких часов, что также позволяет временно не распространять вирус.

Также Чепурнов отмечает, что скорее всего, это не единственная мера защиты президента и используется она в дополнение к другим.



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