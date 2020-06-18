ВЦИОМ: 68% россиян проголосуют по поправкам к Конституции, четверть хотят сделать это досрочно

18.06.2020, 12:50, Новости дня

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 18 июня опубликовал данные опроса россиян об их намерении участвовать в референдуме 1 июля по “путинским” поправкам к Конституции РФ. Как правило, данные предварительных опросов ВЦИОМ перед выборами совпадают с результатами, которые позже, после голосования, обнародует власть.

По данным ВЦИОМ, планируют принять участие в общероссийском голосовании 68% россиян, причем 47% твердо собираются это сделать. Не будут голосовать 17% опрошенных, а еще 15% не определились, пойдут на голосование или нет. Опрос независимого “Левада-Центра”, проведенный в феврале, еще до переноса голосования, также показывал, что явка на референдуме может составить порядка 64%. Но этот результат был получен до эпидемии коронавируса и не учитывал фактор летних отпусков.

Чтобы голосование по поправкам по закону было признано состоявшимся, явка на нем должна составить не менее 50%. По данным независимых экспертов, российские власти в последние недели стремятся повысить явку на референдуме, в частности, для этого принуждают голосовать досрочно бюджетников.

По данным ВЦИОМ, 53% опрошенных россиян собираются принять участие в голосовании 1 июля, а 25% респондентов якобы собираются проголосовать досрочно, в течение недели до 1 июня.

Две трети опрошенных заявили, что считают достаточными меры, которые власти предпринимают, чтобы обеспечить санитарную безопасность избирателей в ходе голосования, а 14% заявили, что считают их избыточными. Многие члены избирательных комиссий, наоборот, считают эти меры недостаточными и указывают на большую вероятность заражения, которому подвергаются работники.

85% тех, кто планирует отдать свой голос на общероссийском голосовании, согласны с тем, что участие в голосовании – это “возможность повлиять на будущее нашей страны, семьи и свое личное будущее”, подчеркивают социологи ВЦИОМа. Ранее тот же ВЦИОМ объявлял, что до 90% россиян поддерживают путинские правки к Конституции.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме “обнуления” сроков Владимира Путина, россиянам предлагают также одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа” и добавить в Конституцию упоминание бога и то, что брак является только союзом мужчины и женщины.