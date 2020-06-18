 

Президент РСЕ/РC Джейми Флай объявил о своей отставке

18.06.2020, 12:50, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай объявил о своей отставке. В адресованном сотрудникам компании сообщении Флай отметил, что решение о его увольнении принял новый глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пэк. “С большой грустью я покидаю Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Возглавлять эту организацию в течение года – это честь на всю мою жизнь”, – говорится в письме Флая.

Агентство Associated Press сообщает, что Пэк также уволил трех руководителей других медиаорганизаций, входящих в структуру Агентства США по глобальным медиа, – Радио Свободная Азия, Ближневосточной вещательной сети и Бюро вещания на Кубу. Кроме того, Пэк отправил в отставку главу Фонда открытых технологий, надзор за деятельностью которого также осуществляет Агентство.

Пэк возглавил Агентство США по глобальным медиа две недели назад. За это время он сменил всех членов советов директоров Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Радио Свободная Азия, Ближневосточной вещательной сети и назначил себя председателем.

В адресованном сотрудникам Агентства США по глобальным медиа электронном сообщении Пэк заявил о том, что привержен принципу обеспечения независимости медиаорганизаций, входящих в систему международного американского вещания, задача которых заключается в предоставлении сбалансированных и проверенных новостей и информации аудиториям по всему миру.



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