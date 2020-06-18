В доме соперника Лукашенко на выборах начался обыск

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18.06.2020, 12:48, Новости дня

В доме претендента на должность президента Белоруссии Виктора Бабарико в поселке Мочаны Логойского района проходит обыск, сообщают СМИ.

На территории особняка Бабарико в 15 километрах от Минска дежурят сотрудники правоохранительных органов, там также стоят служебные машины, информирует «Spitnik Беларусь»

Что происходит в самом доме, неизвестно, но двери особняка открыты.

Ранее сообщалось, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований, они дают показания по делу «Белгазпромбанка».

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Однако вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Так, Комитет государственного контроля заявил, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка и ряда коммерческих структур. Сам Бабарико считает, что сложившаяся ситуация носит политический характер.

Согласно законодательству Белоруссии, даже в случае задержания человек может быть кандидатом, основанием для отказа может быть лишь непогашенная судимость. Впрочем, есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.



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