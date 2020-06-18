Известные бренды решили поменять логотипы на фоне антирасистских протестов

18.06.2020, 12:48, Новости дня

Крупные американские бренды Uncle Ben’s и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

Корпорация Mars, который принадлежит бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben’s, объявила, что изменит логотип бренда, на котором изображен афроамериканец, чтобы помочь миру избавиться от расовых предрассудков, передает «Интерфакс» со ссылкой на NBC News.

«Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость», – подчеркнули в Mars.

Там также заявили, что настало подхоляшее время, чтобы изменить Uncle Ben’s, в том числе и в визуальном плане, однако не сообщили, каким будет новый логотип.

Бренд Uncle Ben’s был создан в 1940-х годах. Прототипом для пожилого афроамериканца, изображенного на логотипе, стал некий Фрэнк Браун – метрдотель дорогого чикагского ресторана.

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Публикация от d. (@mylifeimo) 17 Июн 2020 в 8:10 PDT

Также американская компания Quaker Oats, принадлежащая производителю прохладительных напитков PepsiCo, отказалась от логотипа сиропа для блинчиков Aunt Jemima, на котором изображена чернокожая женщина. Компания признала, что оформление флаконов с сиропом «основано на расистском стереотипе», передает ТАСС.

Фирма обещала изменить упаковку и торговую марку товара до конца 2020 года.

«Годами шла работа над обновлением этого бренда с тем, чтобы его воспринимали более подходящим и уважительным. Однако мы осознали теперь, что этого будет недостаточно», – признала вице-президент и директор маркетинга Quaker Oats в Северной Америке Кристин Кропфл.

Она отметила, что компания старается «путем ряда инициатив добиться прогресса на пути к расовому равноправию, но параллельно мы должны тщательно изучить ассортимент наших брендов и убедиться в том, что они отражают наши принципы и отвечают запросам потребителей».

Логотип придумали в 1889 году, прототипом изображенной на нем темнокожей женщины стала рабыня Нэнси Грин. Название сиропа заимствовано из песни «Старая тетушка Джемима», которую, согласно преданиям, исполняли рабы.

Данный образ уже в конце XX века много раз подвергался критике за напоминание о рабовладельческом Юге времен Гражданской войны в США (1861-1865).

Оформление сиропа неоднократно менялось, в последний раз в 1989 году маркетологи украсили образ Джемимы белым кружевным воротничком и жемчужными серьгами.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что убийство Флойда стало символом системного расизма.