Путин подписал указ о присуждении двух госпремий в гуманитарной сфере

18.06.2020, 12:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присуждении двух государственных премий за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в 2020 году в размере 10 млн рублей каждая.

«Путин подписал указ «О некоторых вопросах присуждения государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности»… Установить, что в 2020 году присуждаются две государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в размере 10 млн рублей каждая», – говорится в документе на сайте Кремля.

За 2019 год госпремия РФ присуждена композитору Давиду Тухманову и главврачу городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерию Вечорко.

Давид Тухманов – композитор, народный артист России. В 1975 году написал песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, и вот уже 45 лет она является важнейшим символом торжеств, связанных с Великой Отечественной войной.

В рамках борьбы с распространением коронавируса 20 марта департаментом здравоохранения города Москвы было принято решение о перепрофилировании ГКБ №15 в инфекционный госпиталь. Для реализации поставленной задачи под руководством Вечорко был создан оперативный штаб. В течение семи дней был полностью перепрофилирован стационар на прием пациентов с коронавирусом. С 27 марта по 6 июня 2020 года больница приняла более 10,7 тыс. пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко объявил, что государственная премия в области науки и технологий за 2019 год указом президента РФ присуждена создателям мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок, разработчикам лекарств для иммунотерапии рака и исследователю культурного наследия народов Арктики.