 

ВОЗ снова остановила исследования гидроксихлорохина при COVID-19

18.06.2020, 12:40, Разное


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Всемирная организация здравоохранения во второй раз в течение месяца решила остановить клинические исследования гидроксихлорокина при COVID-19. Это решение было основано на анализе последних доказательств и собственных предварительных данных ВОЗ. Последние свидетельствуют о том, что препарат не помогает при этой болезни.

ВОЗ объявляла о начале крупного исследования (SOLIDARITY) ряда препаратов для борьбы с COVID-19, включая гидроксихлорохин, в марте. В конце мая крупная работа, напечатанная в The Lancet, заявила, что этот препарат не демонстрирует эффективности. В дальнейшем это исследование было отозвано, но ВОЗ успела приостановить исследование хлорохина и гидроксихлорохина.

О новой остановке исследования гидроксихлорохина сообщила эксперт ВОЗ Ана Мария Хенао-Рестрепо на регулярном брифинге 17 июня. Она заявила, что важнейшими причинами этого было исследование RECOVERY, SOLIDARITY, а также данных Кокрейновского содружества. Исследование SOLIDARITY для других препаратов продолжается.  



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