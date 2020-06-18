В Сети появились данные о смартфоне Samsung Galaxy Note 20

18.06.2020, 12:32, Новости дня

В Сети опубликовали характеристики нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20.

Модель получила крупный дисплей с частотой обновления кадров 60 Гц. Более того, многие из флагманских устройств уже имеют частоту 120 Гц, тогда как новая модель позволит привлечь внимание ко всей линейке южнокорейской марки. Подобная ситуация уже ранее прослеживалась между моделями Galaxy Note 10 и Note 10+.

Вместе с тем отличия будут состояться также в размере встроенной и оперативной памяти. Также следует отметить, что смартфон имеет плоский экран, тогда как остальные аппараты уже используют загнутые края. Напомним, официальная презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20 состоится уже в августе нынешнего года.