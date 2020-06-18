Мировые продажи смарт-часов растут, несмотря на коронавирус

18.06.2020, 12:32, Новости дня

Специалисты констатировали увеличение спроса на умные часы на мировом рынке.

В свою очередь, пандемия коронавируса не стала причиной для падения продаж, тогда как в первом квартале объемы продаж умных часов увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте остаются американские девайсы Apple Watch, которые выбрали свыше 5,2 млн клиентов.

На втором месте китайский бренд Huawei, на который пришлись свыше 2,1 миллиона сделок. Замыкает тройку лидеров продукция Samsung, которая оказалась востребованной в количестве свыше 1,8 миллиона устройств. Таким образом, в дальнейшем прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на умные устройства на мировом рынке.