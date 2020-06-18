Недорогой смартфон Redmi 9 выходит на мировой рынок

18.06.2020, 12:32, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi объявил о старте продаж недорогого смартфона Redmi 9.

Напомним, официальная премьера девайса состоялась совсем недавно, тогда как аппарат уже активно продается. Пока реализация налажена лишь в Малайзии, однако в ближайшее время девайс поступит и на европейский рынок по цене от 150 евро. Разработчики оснастили данную модель крупным 6,53-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Кроме того, новинка получила 512 гигабайт встроенной памяти и мощный процессор MediaTek Helio G80.

На тыльной стороне применили квадрокамеру с главным датчиком 13 мегапикселей. Емкость батареи смартфона составляет 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Аппарат имеет основные интерфейсы, включая модуль бесконтактной оплаты NFC.