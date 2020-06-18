Одноклубник Овечкина собрал 27 тыс. долларов на благотворительность

18.06.2020, 12:30, Новости дня

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Ти Джей Оши принял участие в благотворительном аукционе, организаторы которого в итоге собрали 13 715 долларов.

Сумму, вырученную на аукционе, хоккеист удвоил и направил в фонд борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 Джорджтаунского университета, сообщает Sports.Ru. По информации издания, с молотка ушли личные вещи хоккеиста, включая игровой свитер и клюшку с автографом.

Ранее другой нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с легендой НХЛ Уэйном Гретцки собрали более 60 тысяч долларов на благотворительность, сыграв в видеоигру NHL 20.

Напомним, НХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Будет проведен розыгрыш Кубка Стэнли, в котором выступят 24 клуба, а не 16, как обычно.