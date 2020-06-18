 

Сочи попал в десятку городов для селфи-туризма

18.06.2020, 12:30, Новости дня

Сочи попал в ТОП-10 городов для лучших селфи. Курорт занимает вторую строчку рейтинга для фотографирования. Исследование сделано по опросам пользователей соцсетей специально к Дню селфи, который будут отмечать в воскресенье, 21июня.

Ставший не так давно популярным селфи-туризм, призывает делать фото на фоне достопримечательностей разных уголков мира. Как сообщает "Вести Сочи", лучшим российским городом по мнению пользователей соцсетей является Ялта, за нее отдали 37 процентов голосов. Сочи –  на второй строчке, третьим в списке следует Калининград, 15 процентов респондентов готовы фотографироваться там.

Четвертую и пятую позицию рейтинга заняли Пермь и Екатеринбург.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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