 

Госпремию по науке присудили за лекарства от рака и изучение культуры народов Арктики

18.06.2020, 12:30, Новости дня

Помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко объявил, что государственная премия в области науки и технологий за 2019 год указом президента РФ присуждена создателям мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок, разработчикам лекарств для иммунотерапии рака и исследователю культурного наследия народов Арктики.

Так, премия присуждена гендиректору компании «Биокад» Дмитрию Морозову, исполняющему обязанности научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН Андрею Улитину и директору департамента биохимии «Биокада» Татьяне Черновской за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, передает РИА «Новости».

Также в 2020 году «Биокадом» были разработаны препарат для лечения осложнений при коронавирусе и вакцины от COVID-19.

Премии удостоены директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, заведующий лабораторией Михаил Предтеченский и главный научный сотрудник того же института Владимир Меледин за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

Кроме того, премия присуждена директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург) Российской академии наук, члену-корреспонденту РАН Андрею Головневу за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Der Spiegel – экономика Германии сможет полностью восстановиться от коронавируса к 2028 году

12.05 / Путин встретился с Сечиным

24.04 / Новый пакет экономической помощи ждет подписи Трампа

22.04 / Карантин в Украине продлили до 11 мая, Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером. Главное за день

06.05 / Против Рябошапки начали уголовное производство, в Украине отменили массовые акции ко Дню Победы. Главное за день

10.06 / В новой ядерной доктрине Москвы Defense News увидел приглашение США к диалогу

29.05 / Нефть подешевела на пессимизме вокруг роста запасов в США

24.04 / Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

26.05 / Путин напомнил губернаторам о проблемах помимо COVID-19

10.04 / Оксана Пушкина рассказала о важности самоизоляции в выходные дни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска