 

В РФ предложили законсервировать мусоропроводы в домах

18.06.2020, 12:30, Новости дня

Общественная палата и Всероссийское общество охраны природы выступили с предложением законсервировать существующие мусоропроводы в многоквартирных домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

Первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП Артем Кирьянов отметил, что от россиян поступает все больше жалоб на забитые контейнеры, передает «360».

«Мысль о том, что с мусоропроводами у нас что-то не так, не нова. Это подтверждается и многочисленными обращениями и жалобами граждан в различные органы, в том числе и в Общественную палату», – сказал он.

Кирьянов отметил, что в настоящее время в РФ уже есть идеи о том, чтобы полностью отказаться от мусоропроводов в строящихся домах.

«Но есть же и дома старого фонда, в которых материальная и моральная изношенность мусоропроводов очень велика и мешает комфортно жить», – сообщил Кирьянов.

По его словам, решение о консервации контейнеров для мусора внутри дома могут принимать только управляющие компании, в если закон примут на федеральном уровне, процесс ускорится в несколько раз.

Также он подчеркнул, что раздельный сбор мусора куда более важен, чем один единственный контейнер на весь подъезд. 

Ранее архитектор Руслан Кирничанский рассказал газете ВЗГЛЯД, что отсутствие мусоропроводов в жилых домах обеспечит лучшую пожарную безопасность, избавит от появления в доме крыс и насекомых, антисанитарии и запахов.



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