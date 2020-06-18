 

Рада лишила полномочий нардепа Белькову, за Вакарчука не хватило голосов

18.06.2020, 12:25, Новости дня

На заседании 18 июня Верховная Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из “Батьківщини”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Соответствующий проект постановления №3674 поддержало 343 депутата при необходимых 226. 

Белькова зарегистрировала заявление, в котором попросила лишить ее мандата, 16 июня. “Никакой “зрады”, просто жизнь”, – объяснила тогда депутат свое решение журналистам. 

Перед голосованием она выступила в парламенте. Белькова напомнила, что была депутатом трех последних созывов, и отметила, что безоговорочно влюблена в парламентаризм.

“Это были необычайные восемь лет моей профессиональной жизни. Я влюблена в идею парламентаризма – не в себя саму в этом зале. Но даже лучшие профессионалы должны проводить некоторую перезагрузку и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями. Я хочу убедиться как профессионал, что написанное мной в этом зале работает так, как задумано там, в реальном секторе экономики. Так будет ответственно”, – сказала Белькова. 

Она попросила считать ее “политиком запаса”. Выступление Бельковой депутаты встретили аплодисментами. 

После этого депутаты рассматривали аналогичный проект постановления №3673 о лишении полномочий народного депутата от “Голоса” Святослава Вакарчука. Он зарегистрировал свое заявление 11 июня. Вакарчук тогда сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей”, и частично эту задачу он считает выполненной. 

Вакарчук на сегодняшнем заседании отсутствовал. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале. В итоге “за” проголосовало только 175 депутатов. Таким образом, Рада не лишила Вакарчука полномочий. В частности, не поддержали или воздержались от голосования 103 нардепа от “Слуги народа”, 16 – от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, 13 – из группы “Довіра”, восемь – из группы “Партия “За майбутнє”, столько же внефракционных и один – из “Батьківщини”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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