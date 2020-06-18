 

За сутки коронавирус в Киеве выявили у четырех медиков

18.06.2020, 12:25, Новости дня

В Киеве за сутки зафиксировано 58 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко. 

Среди заболевших четверо медиков. За сутки в Киеве от COVID-19 умер один человек.

Коронавирус обнаружили у 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет, трех девочек пяти, семи и 12 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет и у двух мальчиков в возрасте двух и семи лет.

Госпитализировано 10 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 56 человек.

Всего по состоянию на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано 4084 случая коронавируса, 95 человек умерли, 1286 человек вирус уже одолели.

Друзі! Іще на 58 людей за минулу добу збільшилась кількість мешканців Києва, в яких виявили захворювання на коронавірус….

Posted by Кличко – мер on Kolmapäev, 17. juuni 2020

В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. За указанный период умерло 23 человека, выздоровело 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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