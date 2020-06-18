Валентин Гафт лишился речи из-за тяжелой болезни

18.06.2020, 12:17, Разное

Из-за тяжелой болезни Паркинсона у актера Валентина Гафта возникли проблемы с речью. Ранее появились слухи, что артист театра и кино полностью лишился речи и поэтому не выступает на сцене, но его жена Ольга Остроумова лишь частично подтвердила их.

По словам супруги актера, сейчас он стабилизировался, но разговаривает с трудом. Коллега Валентина Гафта заявила, что зимой его состояние здоровья было гораздо хуже. Болезнь никуда не ушла, но благодаря стараниям жены самочувствие артиста постепенно улучшается.

Последний раз Валентин Гафт выступал на сцене «Современника» почти полтора года назад. Здоровье его начало стремительно ухудшаться после смерти актрисы Нины Дорошиной. А неделю назад актера госпитализировали в одну из московских клиник с инсультом, однако на данный момент его здоровье оценивается как удовлетворительное.