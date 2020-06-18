«Волонтеры Победы» в Латвии выступили против запрета георгиевской ленты

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18.06.2020, 12:16, Новости дня

«Волонтеры Победы» вышли на митинг возле здания Сейма в Риге против запрета георгиевской ленты на территории Латвии.

Накануне комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала инициативу не использовать в стране символ Победы на общественных праздниках, митингах, шествиях и пикетах, сообщается в пресс-релизе поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

«У Латвии есть основание видеть достаточную угрозу демократическому строю и безопасности. Мы должны продемонстрировать свою позицию относительно использования этих ленточек на публичных мероприятиях», – сообщил председатель комиссии Артусс Кайминьш.

Участники движения «Волонтеры Победы» выступили против этой инициативы и вышли на митинг возле здания Сейма в Риге. Девизом акции стало высказывание протестующих: «Запретить дураков, иначе они все позапрещают!»

«Наши власти считают, что ленточка, которую латвийцы надевают раз в год, угрожает демократическому строю и безопасности республики. Это вызывает недоумение! Латвийцы крепят ленточку к груди в память о тех, кто погиб в годы войны, а это миллионы людей! Этот запрет – плевок в сторону многих жителей страны!» – отметила активист движения «Волонтеры Победы» из Латвии Ольга Раньшева.

По ее словам, на акции собрались люди, готовые отстоять свое право на память, и этот митинг – предупредительный сигнал для властей страны. 



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