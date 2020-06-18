В Псковской области нашли захоронение жертв концлагеря

18.06.2020, 12:16, Новости дня

В Псковской области обнаружено захоронение жертв концлагеря Моглино, по подсчетам историков, в этом месте может быть захоронено до 3 тыс. человек.

«Информация о расположении места захоронения получена добровольцами и историками при изучении рассекреченных архивных документов УФСБ РФ по Псковской области, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности», – говорится в сообщении на сайте Поискового движения России.

По подсчетам историков, с 1941 по 1944 год в концлагере Моглино было убито свыше 3 тыс. человек разного возраста и национальностей.

«Мы обнаружили останки в яме, после предварительной шурфовки. И в течение дня зачищали обнаруженные останки. Останки расположены за территорией бывшего концлагеря не дальше 100 м, примерно на глубине 70-80 см. Сохранность костей хорошая. Останки перемешаны – лежат друг на друге «вальтом». Пока удалось идентифицировать двух человек», – рассказала доброволец отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева.

Первоначально в лагере смерти содержались советские военнопленные, которых немцы заставляли ремонтировать дорогу «Рига-Псков». По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых остались не больше 30 человек.

«С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД», – говорится в релизе.

В январе 2020 года в Пыталовском районе Псковской области нашли останки десяти мирных жителей, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.