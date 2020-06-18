 

Субсидии на выплаты медработникам превысят 5 млрд рублей

18.06.2020, 12:08, Новости дня

Общая сумма субсидий на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

На заседании правительства премьер напомнил, что власти РФ направляют дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«В середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций правительство направило субсидию на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидии превысит 5,022 миллиарда рублей», – сказал Мишустин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, стабилизировалась.

Напомним, 19 мая президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

Премьер Михаил Мишустин поручил устранить все недочеты, которые озвучил Путин. Также он высказался против попыток региональных чиновников рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / “Есть большие вопросы по броварской полиции”. Аваков отчитался Зеленскому о перестрелке в Броварах

27.04 / Слушания в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США отложены

22.04 / “Масок мы не носим”. В Новосибирской области ученики возвращаются в школы, потому что дома плохой интернет и нет компьютеров

10.04 / ФМБА доказало противовирусную активность «Мефлохина» в отношении коронавируса

12.06 / Видео: Расизм в голливудских фильмах

09.06 / Московский суд избрал меру пресечения Михаилу Ефремову

17.06 / Французский суд приговорил дядю Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание денег

17.05 / Названа дата очередной попытки Пуэрто-Рико стать 51-м штатом США

02.06 / В нацплан восстановления экономики заложили ускоренное развитие туризма в России

29.05 / Сотрудница ФСБ сбила пешехода в Челябинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска