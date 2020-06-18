Заказчик убийства петербургского депутата скрылся на Украине

18.06.2020, 12:08, Новости дня

Организовавший покушение на муниципального депутата из Петербурга Бахтияра Адхамова в 2016 году находится на Украине, там его задержали правоохранительные органы, информирует ГСУ СК по Петербургу.

В среду суд вынес приговор исполнителю покушения Хусейну Дараеву, его признали виновным по статьям «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия», сообщается на сайте ведомства.

Обвиняемого приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

«Обвиняемый [в организации убийства] был задержан на территории Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», – уточнили в СК.

Его зовут Валид Исаев, его задержали на Украине в декабре 2019 года.

«По данным следствия, Валид Исаев из корыстных побуждений вступил в Москве с Дараевым в преступный сговор на совершение убийства жителя Санкт-Петербурга, работавшего врачом, за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей. После этого Исаев передал исполнителю преступления данные о потерпевшем, а также 200 тыс. рублей на подготовку и приобретение огнестрельного оружия, после чего последний приискал в Москве 9-миллиметровый самодельный самозарядный пистолет», – пояснили в ведомстве.

Покушение на депутата «Единой России» и врача поликлиники Адхамова произошло в мае 2016 года. Дараев прибыл к месту работы своей жертвы и произвел восемь выстрелов в него, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован, ему удалось выжить.