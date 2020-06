Не входит ли Финляндия в состав России? — уволенный Трампом Болтон рассказал о парадоксальных высказываниях шефа

18.06.2020, 11:56, Новости дня

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей новой книге рассказал о том, что Трамп не знал о ядерном статусе Великобритании, пишет The New York Times. Кроме того, глава Белого дома, по словам Болтона, интересовался, не является ли Финляндия частью России.



Reuters

Дональд Трамп, по всей видимости, не знал, что Британия — ядерная держава, пишет The New York Times со ссылкой на новую книгу бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Последний также отметил, что палате представителей в рамках расследования по импичменту Трампа следовало бы разобраться не только с его давлением на Украину, но и с рядом других эпизодов, когда глава Белого дома пытался использовать торговые переговоры и следственные мероприятия для продвижения своих политических интересов.

Болтон назвал несколько случаев, когда Трамп изъявлял готовность прекратить уголовное преследование, «чтобы, по сути, оказать личные услуги нравящимся ему диктаторам». Подобные эпизоды были связаны с крупными фирмами из Китая и Турции.

«Эта модель поведения походила на препятствование правосудию и была неким образом жизни, который мы не могли принять», — написал Болтон, упомянув о том, что высказывал свою обеспокоенность генеральному прокурору США Уильяму Барру.

Экс-советник Трампа также выступил с новым поразительным обвинением в адрес главы Белого дома. По словам Болтона, американский президент открыто связывал переговоры по пошлинам на китайские товары со своим собственным политическим капиталом. Так, например, Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина закупить американскую сельхозпродукцию, чтобы помочь ему завоевать поддержку фермерских штатов на предстоящих президентских выборах, говорится в статье.

Глава Белого дома, по словам Болтона, «упрашивал» лидера КНР, чтобы гарантировано одержать победу на выборах 2020 года.

Среди прочего, Трамп, по всей видимости, не знал, что Великобритания — это ядерная держава, и спрашивал, не является ли Финляндия частью России. Американский лидер без устали нападал на лидеров союзных государств и, как никто раньше, приблизил США к выходу из НАТО. Кроме того, Трамп, как пишет Болтон, заявлял, что было бы «круто» вторгнуться в Венесуэлу.

Временами глава Белого дома, казалось, почти подражал авторитарным лидерам, которыми он, похоже, восхищался.

«Этих людей следует казнить, — заявил он однажды о журналистах. — Они подонки».

Издание The New York Times пишет, что приобрело книгу Болтона The Room Where it Happened («Комната, в которой всё произошло») ещё до её публикации, которая намечена на следующий вторник.

Минюст США в среду уже во второй раз обратился в суд, пытаясь помешать публикации. При этом критики Трампа уже посетовали на то, что Болтону следовало выступить ещё в рамках расследования по импичменту американского лидера, а не оставлять эти сведения для книги, контракт на которую составил $2 млн.

Трамп, между тем, в одном из своих твитов резко раскритиковал Болтона и его книгу.

«Чрезвычайно нудная» (New York Times) книга чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и фейковых историй. Говорил только хорошее обо мне в печатных изданиях до того дня, как я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда ни в чём не разбирался, был отвержен и благополучно отстранён. Ну и болван!», — написал Трамп в своём аккаунте.