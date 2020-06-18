Названо число умерших от коронавируса медиков в России

18.06.2020, 11:53, Новости дня

В РФ умерли 489 медиков, у которых был коронавирус, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Самойлова сообщила на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника, что от коронавируса умерли 489 медиков, передает РИА «Новости».

Между тем губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время прямого эфира в Instagram, что врач-пульмолог Нижневартовской окружной больницы Надежда Лунгу, работавшая в госпитале для пациентов с коронавирусом, умерла на работе, передает Ura.ru.

Отмечается, что Лунгу добровольно «полтора месяца не выходила из госпиталя». COVID-19 у нее подтвержден не был, рассказал главный врач больницы Олег Юлдашев. Предварительный диагноз – острый коронарный синдром.

Ранее семьям умерших от коронавируса медработников предложили назначать денежные выплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.